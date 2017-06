Penedo participa do Mês do Meio Ambiente do IMA/AL

O município de Penedo está participando do Mês do Meio Ambiente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL). A Primeira Eco Gincana da Área de Proteção Ambiental (APA) de Marituba do Peixe faz parte da programação do IMA e acontece entre os dias 31 de maio e 9 de junho, reunindo escolas da rede pública e privada daquele município.

Durante os dias da Eco Gincana, serão feitas atividades ecológicas que tem como finalidade aproximar professores e alunos dos municípios que compõem a APA da Marituba. Projetos como Barco Escola, Alagoas Mais Verde, Trilha Ecológica e Eco Cine, fazem parte das ações que irão movimentar a Escola Estadual Comendador da Silva Peixoto, Escola Municipal Manoel Soares, Escola Sagrado Coração de Jesus, Escola Nossa Senhora de Fátima além da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e o Instituto Federal de Alagoas (IFAL).

A ideia é fazer com que os alunos reúnam fotos e vídeos sobre os temas: pesca, fauna, flora, sustentabilidade e turismo. A programação também está inserida na II Segunda Semana do Meio Ambiente de Penedo, em que o IMA é parceiro.

Na sexta-feira (9), acontece a entrega da premiação. O diretor-presidente do IMA, Gustavo Lopes, estará presente na solenidade.

Confira abaixo a programação do Mês do Meio Ambiente de Penedo:

Dia 05/06 – Barco Escola com Palestrante do IMA.

Dia 06/06 – Trilha Ecológica na APA da Marituba com Plantio de Mudas na APA;

Dia 07/06 – Trilha Ecológica na APA da Marituba com Plantio de Mudas na APA;

Dia 08/06 – Apresentação da Eco-Gincana no auditório do IFAL

Dia 09/06 – Entrega da premiação do ganhador da Eco-Gincana

Plantio de mudas na orla ribeirinha como parte do projeto Alagoas Mais Verde

Caravana da Educação Ambiental

Apresentação do Grupo Caçuá, no antigo Ginásio do SESI.

Fonte: Agência Alagoas