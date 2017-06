ProUni recebe inscrições a partir de 6 de junho

As inscrições para a edição de meio de ano do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2017 serão abertas na próxima terça-feira, 6 de junho, conforme informado pelo Ministério da Educação (MEC). O sistema ficará aberto até as 23h59 do dia 9 junho. O programa do governo oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas.

As candidaturas só poderão ser feitas em uma única etapa, através do site do ProUni, por candidatos que não sejam portadores de diploma de curso superior, que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, com no mínimo 450 pontos na média e com nota acima de zero na redação.

Além disso, o estudante precisa antender pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral; ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente como bolsista integral; ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino.

O quantitativo das vagas ofertadas para este semestre ainda não foi divulgado. Segundo o MEC, os números não devem ficar distantes dos registrados no mesmo período em 2016, quando foram oferecidas mais de 125 mil bolsas.

O candidato pode concorrer a uma bolsa integral se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder a 1,5 salário-mínimo. No caso da bolsa parcial, a renda familiar não pode ser maior que três salários-mínimos.

ProUni 2017/2

Todo processo seletivo será constituído em duas chamadas. A primeira chamada será divulgada no dia 12 do mesmo mês, com matrícula até o dia 19, e a segunda chamada sairá no dia 26, com matrícula até o dia 30.

Já a participação na lista de espera acontece entre 7 e 10 de julho, com resultado no dia 13. A convocação da lista de espera será em 17 e 18 de julho. Mais informações podem ser obtidas no edital ou no site do ProUni.

Fonte: Leia Já