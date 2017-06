Antigo Chalé dos Loureiros será transformado no Museu do São Francisco

Penedo ganhará mais um museu. Esse vai preservar a história do Rio São Francisco e do Homem que o margeia. Idealizado pela Fundação Casa do Penedo, o espaço vai funcionar no antigo Chalé dos Loureiros, imponente casarão localizado na Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias da ‘Cidade dos Sobrados’.

A assinatura da ordem de serviço para o início dos trabalhos ocorreu na Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Maceió. Estiveram presentes o superintendente, Mário Aloísio Barreto, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, a museóloga penedense, Carmem Lúcia Dantas, o arquiteto Sandro Gama e o sobrinho do presidente da Fundação Casa do Penedo, Werner Salles.

O chefe do Executivo destacou o momento como sendo de extrema importância para o turismo da cidade e o resgate histórico de mais um patrimônio arquitetônico de Penedo.

“Estamos trabalhando muito para transformar Penedo em um grande destino turístico. A cidade foi contemplada com nove projetos pelo Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, todos buscando o resgate e a recuperação de prédios centenários e históricos. O Chalé dos Loureiros é o último projeto a ser iniciado. Igualmente aos outros, tem o seu papel no nosso projeto grandioso. Capitaneado pela Fundação Casa do Penedo, o espaço vai abrigar o Museu do São Francisco, mais um equipamento turístico para os visitantes que estiverem em nossa cidade”, explicou.

O imponente casarão localizado na Avenida Getúlio Vargas foi construído pelo engenheiro Joaquim Loureiro, daí o nome do Chalé dos Loureiros, isso no século 19. No ano de 1931, durante visita à Penedo, o presidente Getúlio Vargas se hospedou no casarão, motivo pelo qual a principal e mais bela avenida da cidade recebeu o seu nome.

“Estamos reconstruindo Penedo, como ela merece. Dignificando todo o trabalho que vem sendo feito. A Prefeitura tem colaborado muito, desde o início com a elaboração dos projetos aprovados. Os resultados estão surgindo!! Vamos batalhar para incluir Penedo no PAC 2 das Cidades Históricas”, encerrou o superintendente do IPHAN em Alagoas, Mário Aluísio Barreto.

Serão investidos na restauração do Chalé dos Loureiros mais de R$ 1,8 milhões. A ganhadora da licitação foi a Construtora A4, empresa com projetos de restauro em andamento na cidade. O prazo de entrega é de um ano, a contar de junho de 2017.

PAC das Cidades Históricas

Os projetos foram elaborados pela Prefeitura de Penedo. As obras são executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a fiscalização acontece em parceria com o Município. Ao todo, até o final das obras, serão investidos em Penedo pelo Governo Federal, só com o PAC das Cidades Históricas, mais de R$ 20 milhões. Em Alagoas, apenas Penedo e Marechal Deodoro receberam recursos com essa finalidade.

Projetos aprovados

1 – Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo (Projeto em execução);

2 – Teatro Sete de Setembro (Projeto em execução);

3 – Marina Pública (Projeto em execução);

4 – Cine Penedo (Projeto em execução);

5 – Monte Pio dos Artistas (Inaugurado em junho de 2016);

6 – Círculo Operário (Inaugurado em setembro 2016);

7 – Biblioteca de Penedo (Inaugurado em setembro de 2016);

8 – Chalé dos Loureiros (Projeto licitado e liberado para início);

9 – Cais da Marina Pública (Projeto licitado e liberado para início);

– Total: R$ 20.887.000,00.

Por emenda do então deputado Renan Filho (PMDB);

1 – Transformação do Cine São Francisco em Centro de Convenções, para 1.100 lugares. Por comodato de 20 anos, o Município vai gerir o equipamento;

Total: 4.957.830,25. (Projeto em execução);

por Roberto Miranda