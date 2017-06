IPVA: Parcela para veículos com placas 9 e 0 deve ser paga até o dia 30 de junho

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) já iniciou a quarta e última etapa do calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017. Proprietários de veículos automotores e motociclistas com placas de finais 9 e 0 podem parcelar a pendência ou quitá-la até o dia 30 de junho.

De acordo com o cronograma do Fisco, a regularização do imposto pode ser feita em até seis parcelas mensais e consecutivas. O valor mínimo para quem optar por essa opção é de R$ 100. Para solicitar o pagamento dessa forma é necessário se dirigir a uma Central de Atendimento Já!, portando identidade, CPF, comprovante de residência, CRLV – Porte Obrigatório e CRV – Recibo de transferência.

Até o momento, 168 mil contribuintes optaram pelo pagamento em cota única e 159 mil parcelaram o imposto. Vale ressaltar que as guias do IPVA são encaminhadas para os endereços dos contribuintes até a data do vencimento. Também é possível solicitar os boletos na Escola Fazendária, em Jacarecica, ou acessando o site da Sefaz com o número do Renavam e a placa do veículo.

Para entender mais sobre como o imposto é calculado o cidadão pode consultar a Cartilha do IPVA 2017. O material também informa sobre descontos, prazos e alíquotas de Alagoas.

Fonte: Ascom / Sefaz