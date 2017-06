CRB joga mal, perde para o Oeste e cai na tabela de classificação da Série B

O CRB não repetiu as boas atuações que o colocaram na liderança da Série B. Jogando na noite desta sexta-feira na Arena Barueri em São Paulo, o “Galo” acabou derrotado por 2 a 0 para o Oeste e acabou caindo na tabela de classificação da competição nacional.

O resultado colocou o CRB na 4ª colocação, podendo cair ainda mais ao final da 4ª rodada. O próximo compromisso do CRB será em casa, na próxima terça-feira diante do Brasil de Pelotas. Já o Oeste vai até Recife enfrentar o Náutico.

O JOGO – 1º TEMPO

Quando a bola rolou na Arena Barueri, o CRB resolveu esperar o time do Oeste, que não perdeu tempo e atacou logo nos primeiros minutos. Primeiro, Júlio César recebeu na entrada da área e bateu para boa defesa do goleiro Juliano.

Minutos depois, mais precisamente aos 7, Mazinho fez grande jogada pela direita, deixou Élvis para traz, invadiu a área e mandou a bola nos pés de Júlio César, que de carrinho, empurrou para o fundo das redes.

Passados 10 minutos de jogo, o CRB começou a tocar e tentar minimizar as ações de ataque do time da casa. O time regatiano tocava mais a bola, porém, encontrava dificuldades na criação de jogadas.

Apesar das tentativas, o time alagoano não conseguiu produzir, muito menos segurar o rival. Juliano precisou se desdobrar para conter o Oeste. Primeiro, William bateu para grande defesa do arqueiro que mandou para escanteio. Antes do final do primeiro tempo, Mazinho foi quem exigiu boa defesa do goleiro regatiano. Final do primeiro tempo, Oeste 1 x 0 CRB.

2º – TEMPO

Veio o segundo tempo e o Oeste começou a partida tocando a bola, administrando o resultado e observando qual seria a tática do CRB nos 45 minutos finais. Porém, o time alvirrubro não conseguia render e deixava espaços para a equipe paulista.

Destaque do time da casa, o meia-atacante Júlio César seguia incomodando a defesa alagoana. Bola na área do CRB, a defesa não afastou e o avante paulista fez uma jogada diferente e no alto, de calcanhar, mandou por cima da baliza defendida por Juliano.

O tempo passava, os treinadores mudavam peças e isso era bom para o Oeste, já que o time estava na frente do placar. O ritmo do jogo caiu e os dois times concentravam as ações no meio de campo.

Reta final do jogo, o CRB seguia com dificuldades, mandava bolas na área, mas sem objetividade. O Oeste também não era dos mais perigosos na segunda etapa, mas chegou ao segundo gol. Aos 37 minutos, Júlio César roubou bola no campo de ataque, avançou e cruzou na área, achando Alexandro, que mandou para o fundo do gol. 2 a 0.

O jogo seguiu até os 49 minutos, o CRB parecia não ter forças para reagir e acabou derrotado por 2 a 0, para o Oeste na Arena Barueri.

Fonte: Minuto Esporte