Ônibus escolar é alvo da ação de assaltantes em Arapiraca

Ocorrência foi registrada na zona rural do município Estudantes que viajavam em um ônibus de transporte escolar foram alvos da ação de dois assaltantes e tiveram os pertences roubados fato registrado na tarde desta sexta-feira (02), em Arapiraca. De acordo com informações, o crime foi registrado nas proximidades da Baixa do Capim zona rural de Arapiraca.

Conforme o Relatório de Ocorrências do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o motorista do ônibus afirmou que foi abordado por dois homens, não identificados no momento em que transitava pela região. Havia vários alunos no veículo no momento da ação criminosa.

Os alunos informaram que após o crime os acusados fugiram em uma motocicleta Yamaha, de cor vermelha e demais características não anotadas. Além dos pertences das vítimas, dupla também levou a chave do ônibus para dificultar a locomoção do veículo após o assalto.

Uma guarnição motorizada Rocam esteve no local do ocorrido e orientou o condutor a registrar ocorrência na Central de Polícia Civil de Arapiraca. Rondas foram realizadas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado e preso.

Por Roberto Gonçalves