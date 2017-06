Polícia Civil prende jovem por arrombamento de residência em Boca da Mata

Policiais civis, sob o comando do delegado Aílton Cavalcante, prenderam, nesta sexta-feira (2), um jovem que arrombou uma residência e subtraiu vários equipamentos e objetos do local, no município de Boca da Mata.

De acordo com a autoridade policial do município, assim que um policial civil tomou conhecimento do fato, foi até o local e constatou o arrombamento, ocorrido na noite da quinta-feira (1). “A partir deste momento, de imediato passamos a investigar e conseguimos localizar e prender um dos envolvidos no crime”, disse o delegado Ailton Cavalcante.

José Maxwell de Lima, de 21 anos, foi preso no povoado Peri Peri, no município de Boca da Mata. Com ele a Polícia Civil conseguiu recuperar vários objetos furtados da residência, que foram levados para o Centro Integrado de Segurança Pública – CISP.

O delegado disse ainda que, após a prisão, José Maxwell foi autuado por furto qualificado, e está recolhido na carceragem da CISP da cidade.

Até o momento o jovem detido disse que praticou o furto sozinho, mas a Polícia Civil acredita que ele contou com a participação de outras pessoas. “Agora vamos continuar as investigações para identificar e localizar outros envolvidos que possam ter participado do arrombamento”, concluiu o delegado Ailton Cavalcante.

Fonte: Ascom PC/AL