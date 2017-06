Real goleia Juve e vence a 12ª Champions

Histórico. 12 vezes Real Madrid. O maior vencedor da história da Liga dos Campeões mostrou sua força e, com um golaço de Casemiro, dois de Cristiano Ronaldo, e outro de Asensio, goleou a Juventus por 4 a 1 e venceu novamente a Champions, desta vez em Cardiff, no País de Gales.

Se não bastasse o título histórico, a equipe espanhola conseguiu outro feito inédito: é o primeiro time a conseguir o bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Com três tentos, igualou o número de gols sofridos pela Juventus durante todo o restante da competição.

Enquanto os blancos celebraram mais uma conquista, a Juve sentiu o amargo gosto da derrota mais uma vez. O vice-campeonato deste sábado foi o sétimo dos bianconeri na história do clube – ninguém perdeu mais finais que o time de Turim.

Além disso, o jogo teve gosto ainda mais amargo para o brasileiro Daniel Alves. O lateral-direito, que teve atuação apagada no confronto, apesar de se destacar em toda a campanha, fez neste sábado seu 100º jogo de Liga dos Campeões.

O JOGO

Ao contrário do esperado, foi a Juventus quem começou a final indo para cima do adversário. Logo aos três minutos, Higuain avançou pelo meio e já arriscou a primeira finalização de longe, obrigando defesa em dois tempos de Keylor Navas. Aos seis, foi Pjanic quem chutou de fora da área, mas o goleiro merengue fez outra boa defesa.

Após o início animador, a partida passou a ficar mais truncada no meio-campo com as duas equipes se estudando. O Real Madrid teve por vezes os onze atletas atrás da linha que divide o gramado e, em cum contra-ataque, o poder de decisão de Cristiano Ronaldo apareceu e os merengues abriram o marcador.

Kroos avançou pelo meio e tocou para Benzema, que fez o pivô e passou para Cristiano. CR7 esperou a ultrapassagem, de Carvajal pela direita e fez o toque para o lateral espanhol, que devolveu no português. Na conclusão, o craque mostrou categoria, bateu de primeira e a bola ainda desviou em Bonucci para vencer o italiano Buffon.

A alegria merengue, no entanto, durou pouco, já que Mandzukic decretou o empate com um golaço. Alex Sandro recebeu pela esquerda e levantou na área para Higuain, que dominou no peito e tocou de primeira para o croata. Mostrando categoria, o centroavante dominou sem deixar a bola cair e emendou uma meia-bicicleta para deixar tudo igual em Cardiff.

Antes do final do intervalo, o Real Madrid ainda assustou em outras duas oportunidades, com um chute de Casemiro de fora da área, e em cruzamento de Carvajal que Buffon tirou antes da finalização de Benzema. Do outro lado, a Juve ficou perto da virada em cabeçada de Chielina após escanteio cobrado por Dybala.

Real Madrid amassa a Juventus no segundo tempo

Enquanto a Juventus conseguiu equilibrar a partida na primeira etapa, e foi melhor durante alguns minutos, apesar do equilíbrio, o Real Madrid amassou a Juve no segundo tempo. Com dez minutos, Marcelo e Modric já arriscaram de fora da área, mas pararam em Buffon e na zaga.

Se a dupla não teve sorte em seus chutes, a finalização de Casemiro foi diferente. Aos 15 minutos, Alex Sandro cortou cruzamento para frente e o volante brasileiro chegou mandando a boma de primeira, de muito longe. A bola desviou no calcanhar de Khedira, mudou toda sua trajetória e morreu nas redes.

A Juve sentiu muito o baque do segundo gol do Real Madrid e ficou perdida em campo. Assim, quatro minutos após o tento de Casemiro, Cristiano Ronaldo apareceu novamente e ampliou a vantagem. Modric tabelou com Carvajal, foi à linha de fundo e, com a bola quase saindo, cruzou para trás. CR7 apareceu de primeira e, quase sem ângulo chutou para o gol, sem chances para Buffon.

Ainda houve tempo para confusão na final da Liga dos Campeões. Sergio Ramos deu um carrinho, cortou a bola pela lateral e deixou o pé para acertar Cuadrado. O colombiano levantou e deu um leve empurrão no zagueiro, que caiu no gramado, o que provocou a expulsão do jogador da Juventus.

Por fim, aos 44 minutos, o Real Madrid ainda consolidou a goleada. Cristiano Ronaldo cobrou falta, a bola desviou na zaga e Marcelo se esforçou pra ir até a linha de fundo e cruzar para Asensio, que bateu firme e fez o quarto do time espanhol, 12 vezes campeão da Champions League.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 1 X 4 REAL MADRID

Local: Estádio Nacional, em Cardiff (País de Gales)

Data: 3 de junho de 2017 (Sábado)

Horário: 15h45(de Brasília)

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

Assistentes: Mark Borsch (Alemanha) e Stefan Lupp (Alemanha)

Cartões amarelos: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Pjanic (JUVE); Carvajal, Kroos e Sergio Ramos (REAL)

Cartão vermelho: Cuadrado (segundo amarelo) (JUVE)

GOLS:

JUVENTUS: Mandzukic, aos 26 minutos da primeira etapa

REAL MADRID: Cristiano Ronaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo, e aos 19 do segundo; Casemiro, aos 15 e Asensio, aos 44 da etapa final

JUVENTUS: Buffon; Barzagli (Cuadrado), Bonucci e Chiellini; Daniel Alves, Khedira, Pjanic (Marchisio), Dybala (Lemina) e Alex Sandro; Higuaín e Mandžukic

Técnico: Massimiliano Allegri

REAL MADRID: Keylor Navas; Danilo, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Kroos (Morata), Casemiro, Módric e Isco (Ansensio); Cristiano Ronaldo e Benzema (Bale)

Técnico: Zinedine Zidane

