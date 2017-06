Após início ruim na Série C, direção do ASA demite o técnico Maurílio Silva

Acabou nesta segunda-feira (05) a passagem do técnico Maurílio Silva pelo ASA. O início de campanha ruim no Campeonato Brasileiro da Série C, com três derrotas e uma vitórias nas primeiras quatro rodadas, pesaram para a decisão da diretoria em demitir o treinador.

Assim que terminou o jogo diante do Fortaleza, com mais uma derrota, a direção já sinalizava com uma reunião para decidir o futuro do treinador. No início da tarde desta segunda-feira, o encontro foi realizado e o anúncio feito.

Mesmo com uma folha salarial reduzida, o treinador conseguiu organizar o time montado pela diretoria e levou o ASA às semifinais do Alagoano, quando foi eliminado pelo CSA. Apesar da “queda”, Maurílio Silva foi eleito o melhor treinador da competição.

A expectativa era grande para a disputa da Série C. Porém, a situação na competição nacional foi bem diferente e nas quatro primeiras rodadas, o alvinegro arapiraquense perdeu três e ganhou apenas uma.

Apesar de não divulgar nomes, a direção do ASA já corre contra o tempo para anunciar o novo treinador. No próximo domingo o ASA, que tem 3 pontos e ocupa a 9ª posição, vai enfrentar o Salgueiro, também com 3 pontos na 8ª posição, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Fonte: Minuto Esportes