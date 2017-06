Deic investiga empresa alagoana denunciada por importar armas de guerra

Após a denúncia exibida pelo programa televisivo Fantástico, neste domingo (04), na qual uma empresa alagoana aparece intermediando a importação ilegal de armas de grosso calibre para traficantes do Rio de Janeiro, o delegado-geral da Polícia Civil em Alagoas, Paulo Cerqueira determinou, na manhã desta segunda-feira (05), que a Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) inicie uma investigação do caso.

Sem dar maiores detalhes, o delegado confirmou que a situação já é de conhecimento da Deic e por isso encaminhou ao delegado Mário Jorge Barros, responsável pela Deic, para que abra um inquérito.

“É uma situação grave, mas não há uma força-tarefa nesse sentido. Encaminhei tudo à Deic que deve agora comandas as investigações”, informa Paulo Cerqueira. Procurado pela equipe de reportagem do Alagoas24Horas, o delegado Mário Jorge não retornou as ligações.

A denúncia, divulgada no programa Fantástico, da conta da compra ilegal de sessenta fuzis no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, na última quinta-feira (01). Ao todo, quatro empresas brasileiras faziam essa transação dos fuzis vindos dos Estados Unidos para o Brasil. Elas importavam as armas clandestinamente em aquecedores de piscina de modo a despistar a fiscalização.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro acompanhou ainda a negociação desse arsenal por cerca de dois anos. Suspeita-se que em 2010, uma dessas empresas teria vendido armas que reforçaram a ação de traficantes durante a operação de desocupação do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.

Fonte: AL24horas