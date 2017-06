Segunda edição do Sindsforró lota Clube da Paisa

A segunda edição do Sindsforró lotou as dependências do Clube da Paisa, confirmando o sucesso do evento promovido pela atual diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM. Cerca de mil pessoas prestigiaram a festa que abriu os festejos juninos de Penedo em grande estilo.

“Nós estamos muito satisfeitos com a adesão do servidor municipal e também da população penedense que veio se divertir conosco, uma festa animada com grupos da cidade, o Ases do Forró e o Forró Arriégua, que inclusive gravou sua apresentação em vídeo”, destacou Ana Flávia Teixeira, Presidente do SINDSPEM.

Com acesso gratuito para servidor afiliado ao SINDSPEM, com direito a dois acompanhantes, o Sindsforró viabiliza ainda a participação popular. A entrada para não afiliados ao sindicato foi estipulada em apenas dez reais. Bebidas e comidas foram comercializadas a baixo custo, assegurando assim o consumo de pratos típicos do São João nordestino, tira-gosto diversos, cerveja gelada, além de água e refrigerante os que não consomem bebida alcoólica.

A preocupação com a segurança também foi priorizada, sendo o projeto exigido pelo Corpo de Bombeiros apresentado e autorizado. A contratação de equipe de segurança particular foi outro ponto de destaque para a realização do Sindsforró.

“Nós só temos a agradecer as parcerias que viabilizaram o evento que transcorreu sem qualquer incidente, em clima de paz e harmonia, da mesma forma que houve no ano passado. Nós trabalhamos assim, buscando o apoio de todos, seja para realizar o Sindsforró ou para defender direitos dos servidores da Prefeitura de Penedo. De outra forma a nossa festa ou a nossa luta diária não tem sentido e é por isso que eu agradeço publicamente, em nome do funcionalismo municipal, a todos os que colaboram com o SINDSPEM, com os servidores do município, com a cidade de Penedo”, enfatizou a Presidente do SINDSPEM.

por Fernando Vinicius