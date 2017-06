Clipe de Léo Santana terá participação especial de Carlinhos Maia

O jovem, Carlinhos Maia, que tem suas razias na cidade ribeirinha de Penedo/AL, está fazendo o maior sucesso nas redes sociais com sua criatividade e bom humor. Alguns de seus assuntos mais acessados envolve seu cotidiano, seja na companhia de amigos ou até mesmo de sua mãe.

O Youtuber Carlinhos Maia é figurinha carimbada no portal “suamusica.com.br”. No último carnaval ele foi o repórter do site, fazendo entrevistas com artistas e foliões.

Desta vez, Carlinhos Maia irá participar da gravação do novo clipe do pagodeiro Léo Santana juntamente com a dançarina Lorena Improta. O clipe será gravado na cidade de Salvador/BA e será o novo hit do cantor baiano para este ano de 2017.

Veja abaixo a reportagem do Carnaval no Sua Musica com Carlinhos Maia.

por Redação