Governador Renan Filho convoca reserva técnica da Uncisal

O governador Renan Filho assinou, na manhã desta terça-feira (20), no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, a nomeação dos 158 aprovados da reserva técnica do concurso para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), realizado em 2014.

A nomeação vai possibilitar a entrada em operação dos 26 novos leitos da Maternidade Santa Mônica: 15 de UCI e 11 de UTI neonatal. “O aumento no número de servidores faz com que o atendimento às mamães e aos bebês ocorra de forma mais eficiente e humanizada”, observou o governador.

Foram nomeados 158 profissionais, sendo 10 médicos neonatologistas, 13 nutricionistas, 32 enfermeiros em neonatologia, 100 técnicos em enfermagem, 2 técnicos de radiologia e 01 farmacêutico.O despacho do governador com os 158 atos de nomeação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21).

O secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira, ressaltou que a nomeação da reserva técnica fará com que a Maternidade Santa Mônica funcione em sua plenitude. Ele recordou que a Unidade passou décadas sendo tema de reportagens negativas, inclusive em âmbito nacional, por causa da falta de estrutura.

“O governador Renan Filho fez toda a reforma da nova Santa Mônica e agora, com a chamada desses profissionais, vamos abrir os 26 novos leitos. Trata-se de mais um avanço na saúde pública em Alagoas, que vem recebendo os maiores investimentos desses últimos 30 anos”, afirmou Teixeira.

Ele espera colocar os leitos em funcionamento ainda no início deste segundo semestre.

Fonte: Agência Alagoas