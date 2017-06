Codevasf estrutura produtores familiares do semiárido de Alagoas para enfrentamento à estiagem

Com a chegada das chuvas, agricultores de Igreja Nova e de Monteirópolis passam a contar com patrulha mecanizada para arar a terra

Produtores familiares de Igreja Nova, município situado às margens do rio São Francisco, e de Monteirópolis, no semiárido alagoano, estão agora mais estruturados para enfrentar a estiagem prolongada. Eles foram equipados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com patrulha mecanizada composta de trator agrícola e de grade aradora, um investimento executado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) destinados à Codevasf por emenda parlamentar.

Em Monteirópolis, onde as chuvas recentes começam a aliviar os efeitos da seca, o equipamento auxiliará na recuperação de taludes e limpeza de sedimentos dos barreiros e açudes, na recuperação de estradas, pontilhões e passagens molhadas, o que vai possibilitar o acesso da população a serviços públicos assistenciais.

Além disso, a patrulha será utilizada principalmente no preparo do solo para plantio de milho, feijão e mandioca, proporcionando acréscimo de renda aos pequenos agricultores. O município é um dos que estão com situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional (MI) por conta da estiagem prolongada.

“Essa patrulha mecanizada irá atender especialmente aos pequenos agricultores do município. Nós enfrentamos um período muito difícil por conta da seca, mas, graças a Deus, agora está vindo muita chuva. Esses equipamentos vieram em uma boa hora. Já começamos a fazer o cadastramento dos agricultores para priorizar de acordo com a quantidade de tarefas, e iniciar a aração de terra”, comemorou o prefeito de Monteirópolis, Mailson Medeiros.

Igreja Nova também está entre os municípios com situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por conta dos efeitos da seca prolongada. A chegada da patrulha mecanizada deverá auxiliar os agricultores familiares do município a preparar a terra neste momento em que as chuvas chegam à região do Baixo São Francisco.

Para Edilson Muniz, presidente da Associação de Agricultura Familiar Instituto Perucaba, atendida com a disponibilização da patrulha mecanizada, o equipamento deve beneficiar a atividade dos cerca de 20 associados que sobrevivem do cultivo de milho, feijão e mandioca em áreas rurais do município de Igreja Nova.

“O trator irá facilitar nosso trabalho tanto na plantação, como no rotapasto. Esperamos assim aumentar o número de associados. O apoio da Codevasf é de grande importância; sabemos que a agricultura familiar é a base de nosso país”, frisou Edilson Muniz.

Para o superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Antônio Nélson de Azevedo, os investimentos por meio de emenda parlamentar reforçam a aposta na agricultura familiar como estratégia de desenvolvimento regional para Alagoas. “Há um ditado popular que diz que se o campo não planta, a cidade não janta. Não há desenvolvimento sem um equilíbrio entre a produção rural e a produção urbana, e, para isso, a Codevasf continuará investindo fortemente nessa atividade que fixa as famílias no campo com oportunidade de trabalhar e gerar renda”, destacou.

