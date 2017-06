Divulgada lista dos aprovados da Reserva Técnica do concurso da Uncisal

O Diário Oficial do Estado (Doeal) trouxe, nesta quarta-feira (21), as nomeações dos 158 aprovados da reserva técnica do concurso público para a Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas (Uncisal), de 2014.

A assinatura das nomeações aconteceu na última terça (20), no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares.

Os nomes dos servidores estão entre a página 88 e 119 do Doeal. Clique aqui para acessar a publicação.

Segundo o governo, as nomeações vão possibilitar a operação dos 26 novos leitos da Maternidade Santa Mônica, sendo 15 de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), e 11 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Do total de aprovados chamados, foram 10 médicos neonatologistas, 13 nutricionistas, 32 enfermeiros em neonatologia, 100 técnicos em enfermagem, 2 técnicos de radiologia, além de 1 farmacêutico.

Fonte: G1/AL