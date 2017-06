Jovem morre em colisão entre carro e motocicleta na AL 120

Um grave acidente entre uma motocicleta e um automóvel resultou na morte de um jovem na manhã desta quarta-feira (21) na cidade de Major Izidoro, Sertão de Alagoas. Segundo informações uma colisão entre o condutor de uma motocicleta CG 150 de cor preta contra um veículo modelo Fiat Siena de cor prata nas imediações da AL 120 em um trecho do povoado São Marcos, entrada da cidade.

Diante da forte colisão, o motociclista identificado como: Rony acabou sendo arremessado para alguns metros de distância do acidente vindo a atinigir uma cerca de arame farpado entrando em óbito no local. Já o estado de saúde do motorista do Siena não foi divulgado, o veículo ficou com a lateral do lado direito parcialmente destruida. A Polícia Militar esteve no local realizando os devidos procedimentos. O Corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca e posteriormente velado e sepultado por seus familiares.

Fonte: Minuto Sertão