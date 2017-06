Operação desarticula duas facções e apreende mais de R$ 30 mil em drogas

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizou nesta quarta-feira (21) uma coletiva à imprensa para apresentar os resultados da operação realizada na manhã de hoje na área do Virgem dos Pobres 1, 2 e 3, que resultou na desarticulação de duas facções criminosas e na apreensão de 18kg de maconha.

Segundo a SSP, essas facções vêm sendo investigadas a cerca de três meses. Na operação foram cumpridos 22 mandados de prisão, tendo duas resistências e 25 buscas e apreensão.

O delegado Gustavo Henrique, da Delegacia Regional do Narcotráfico (DRN) disse que a operação identificou as duas organizações que são rivais. Uma atuava nos conjuntos 1 e 2 comandando o tráfico nesses dois conjuntos e a outra comandava o tráfico no Virgem dos Pobres 3 .

O major Rocha Lima, comandante do primeiro Batalhão de Polícia Militar (BPM), disse que a área do Virgem dos Pobres 1, 2 e 3 têm muitos elementos ligados ao tráfico de drogas e ele afirmou que a tranquilidade e a paz deve voltar por causa da prisão desses elementos.

Sobre as resistências, o delegado Gustavo Henrique, da DRN disse que a polícia não está matando demais, mas sim, trabalhando demais. “Estamos nas ruas trabalhando. Para esta operação, estamos de pé desde às 3 horas da manhã. Mas está no artigo 23 do código penal que se o meliante reagir, a polícia tem o direito de reagir”, acrescentou o delegado.

Fonte: CadaMinuto