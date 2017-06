Maceió sedia maior evento de ciência de dados do Brasil

Os principais nomes da ciência de dados no Brasil desembarcam, neste mês, na capital alagoana para o Data Science for Business Maceió, maior evento de ciências de dados do país, a ser realizado nos dias 30 de junho e 1º de julho, no Hotel Jatiúca Resort. O evento conta com uma vasta programação, entre palestras, workshops e painel, e busca consolidar um novo ecossistema produtivo em Alagoas.

Com a intenção de suscitar novos negócios baseados em dados, o Data Science Maceió pretende levar aos participantes diversos aspectos da área de ciência de dados, que vão deste a extração dos dados, passando pelas técnicas de modelagem, busca de padrões, análise, até a visualização.

Dentro da programação do evento, renomados especialistas da área irão ministrar palestras, que compreendem todo o campo da ciência de dados. Dentre eles, estarão presentes: Eduardo Morelli – cientista de dados e coordenador do curso de pós-graduação em Big Data do Instituto Infnet; Renan Oliveira – engenheiro de dados da Globo.com; Sérgio Oliveria – CTO da Crave Food Services e co-fundador da Associação Python Brasil; e Thoran Rodrigues – fundador e CEO da BigData Corp.

O cientista de dados Hélio Teixeira, que é coordenador e palestrante do evento, destaca a importância do Data Science para aprimorar e desenvolver negócios por meio dos dados. “O evento vai mostrar como colocar a ciência de dados em ação em qualquer tipo de negócio para melhorar as decisões, produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com os clientes. O mundo gera informação exponencialmente e ao mesmo tempo todos precisam saber extrair conhecimento útil dessa informação”, salienta Teixeira.

O evento é uma realização do Instituto Hélio Teixeira com a ColaboraLab, e conta com o patrocínio do Sebrae-AL, do Senac e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas (Secti). Além do apoio da Open Knowledge Foundation, Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag) e da Agência Tatu de Jornalismo de Dados.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o segundo lote estão abertas no site do evento (www.institutohelioteixeira.<wbr />org/dsfb/inscreva-se) até o dia 26 de junho, ou até que durem os tickets. O investimento para os estudantes é R$ 120,00, já para profissionais o valor é de R$ 240,00. O pagamento pode ser realizado à vista, depósito bancário ou em até 12 vezes no cartão de crédito.

Fonte: Assessoria