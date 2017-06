Prefeito ameaça cortar ponto de servidores que aderirem a greve

Depois que os servidores municipais deram início a greve por tempo indeterminado, o prefeito Rui Palmeira disse, nesta quinta-feira (22) que o município irá cortar o ponto daqueles que aderirem a paralisação. O anúncio foi feito durante o lançamento da primeira horta urbana da capital.

Durante a visita ao espaço, localizado no Loteamento Nascente do Sol, no Benedito Bentes, Rui disse que faltou bom senso por parte dos sindicatos para seguir com as negociações relativas ao reajuste dos servidores.

O prefeito disse ainda que a situação financeira do país é instável e que a queda na arrecadação federal voltou a cair no mês passado, refletindo no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que complica a saúde financeira municipal.

“Só será possível conceder aumento quando houver segurança financeira e diante da situação que o país vive, com a queda na arrecadação municipal ficamos impossibilitados de conceder esse percentual. Hoje estamos trabalhando no projeto de reequilíbrio dos fundos previdenciários, o que renderá uma economia de R$ 3 milhões”, afirmou.

Ainda de acordo com o prefeito, a prefeitura pretende retomar o diálogo com os sindicatos e debater a proposta. Ele lembrou que durante o período da paralisação, o município segue aberto ao diálogo.

A greve

Os servidores pedem um reajuste de 6,29%, equivalente à reposição da inflação acumulada dos últimos 12 meses. A prefeitura disse que não poderia conceder o percentual, o que acabou levando os sindicatos a deflagrarem greve.



Fonte: CadaMinuto