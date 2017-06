Reajuste salarial para servidores estaduais de Alagoas é aprovado na ALE

O Projeto de Lei que reajusta o salário dos servidores estaduais em 6,29% foi aprovado nesta quinta-feira (22) pela Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE). O texto agora segue para sanção do governador Renan Filho (PMDB).

O reajuste havia sido anunciado pelo governador no último dia 13, por meio das redes sociais. Na ocasião, ele disse que o aumento seria concedido em duas parcelas.

“Vamos pagar o aumento já relativo ao mês de junho no valor de 3,15% e 3,14% no final do ano, no mês de dezembro”, disse Renan Filho.

O projeto do reajuste foi encaminhado à ALE no dia seguinte. Segundo o texto, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a revisão da remuneração é destinada aos servidores públicos estaduais, civis e militares. Aposentadorias e pensões também estão incluídas no aumento.

Fonte: G1/AL