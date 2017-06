WhatsApp ganha recurso de álbum de fotos; saiba como usar

O WhatsApp recebeu uma opção que certamente vai agradar a várias pessoas: agora, ao enviar quatro ou mais imagens a algum contato, elas não vão aparecer sequencialmente (ou seja, uma embaixo da outra).

Como é possível ver na imagem abaixo obtida pela equipe do site Meu Smartphone, agora as fotos vão ser agrupadas em uma espécie de álbum, deixando as conversas um pouco mais limpas.

Um dado importante é que o usuário que receber as imagens tem a chance de visualizar todas elas clicando sobre o álbum, passando uma a uma em tela cheia. Como já acontece normalmente, é possível salvar cada uma das fotos que está agrupada.

Vale mencionar que esse recurso já está disponível no iOS há algum tempo, e chegou recentemente à versão Beta do mensageiro para Android.

Como usar:

1. Abra a conversa e toque no ícone de anexo. Em seguida, selecione “Galeria” e escolha a pasta onde estão as fotos que deseja enviar.

2. Selecione as imagens pressionando a primeira com um pouco mais de força e, as demais, em seguida.

3. Toque em “Ok” e depois confirme o envio no botão verde de seta.

Durante o envio, as imagens ainda aparecem em sequência. Após a conclusão, o usuário poderá visualizá-las em um álbum.

Fonte: TNH