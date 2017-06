ENTREVISTA: Programa Balanço Geral entrevista presidente do Sport Club Penedense

O presidente do Sport Club Penedense, Valdemir Alves, foi o entrevistado do Programa Balanço Geral da AM São Francisco de Penedo, na última quarta-feira, 21.

Na entrevista Valdemir fala sobre: a preparação do time ribeirinho para a disputa da 2ª divisão do Campeonato Alagoano 2017, da renuncia dos diretores do clube e da tão falada parceira com um empresário de Sergipe.

Confira os áudios da entrevista abaixo:

PARTE 01 – Conversa com o prefeito de Penedo sobre ajuda

PARTE 02 – Renúncia da diretoria

PARTE 03 – Parceria com empresário de Sergipe

por Redação