Guerreiro-Diego dá show, Fla goleia Chape e prova caldeirão

Com grande atuação de Paolo Guerrero e Diego, o Flamengo não encontrou dificuldades para golear a Chapecoense por 5 a 1 em partida disputada na noite desta quinta-feira, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. O resultado fez o time rubro-negro da Gávea chegar aos 14 pontos ganhos e subir para a oitava posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense completou o terceiro jogo sem vitória na competição e caiu para a décima colocação, com 13 pontos ganhos.

Paolo Guerrero quebrou, em grande estilo, o seu jejum no Brasileiro. O peruano marcou três gols. Diego ainda marcou dois e foi o grande organizador da equipe.

O resultado fez justiça ao desempenho do Flamengo, que realizou sua melhor atuação dos últimos tempos. O resultado poderia ter sido ainda mais amplo para a equipe carioca que desperdiçou várias chances claras para marcar, principalmente na etapa inicial. A Chapecoense repetiu a irregularidade que vem marcando sua participação no torneio nacional. O time catarinense até que começou bem, mas caiu de produção durante o jogo e facilitou a tarefa do Flamengo.

Na próxima rodada, o Flamengo vai visitar o Bahia, na Fonte Nova. A Chapecoense vai receber o Atlético-MG na Arena Condá.

Fonte: Gazeta Press