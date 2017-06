Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (22) acusado de ameaçar e agredir fisicamente a esposa, na cidade de Teotônio Vilela.

Jhemenson Moreira da Silva, conhecido como “Bola”, foi localizado e detido no Centro do município, pelos policiais civis do 79º Distrito Policial (79ºDP).

O acusado foi preso e conduzido a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça com base na lei Maria da Penha.

Com Ascom/PC