Homem é preso por estupro e outro por porte ilegal de arma no Agreste

Dois homens foram presos acusados de cometer crimes na região do Agreste alagoano, nesta quinta feira, 22, durante uma ação de policiais da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP). Um dos suspeitos foi preso por estupro, o outro foi detido com uma espingarda.

Olavo da Silva, 35 anos, conhecido como “Tibaca” foi detido no município de Belém, acusado de estuprar suas enteadas. Segundo o delegado que comandou a ação, Itamar Uchôa, o acusado abusou sexualmente das menores de 3 e 5 anos de idade. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela juíza Luana Freitas, da Comarca da cidade de Taquarana.

Já no município de Tanque D’Arca, os militares prenderam, em flagrante, Ronaldo Lopes de Almeida, por porte ilegal de arma de fogo. O jovem estava com uma espingarda calibre 12, com oito cartuchos deflagrados.

Os dois acusados foram conduzidos para a 5ª DRP onde permanecem à disposição da Justiça.

Com PC/AL