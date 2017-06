Prefeitura de Penedo lança Ações Contra o Trabalho Infantil

Na manhã desta quarta-feira (21), a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, apresentou as ações direcionadas ao enfrentamento das situações de trabalho infantil. Na ocasião, realizou-se o Seminário Municipal sobre o Trabalho Infantil onde se discutiu sobre a necessidade de fortalecimento da rede de proteção e se buscou compreender as realidades e perspectivas sociais relacionadas à temática.

Antes da exposição do Plano e das ações a serem desenvolvidas em Penedo, a Professora da UFAL e Dra. em Serviço Social, Adriana Torres, pesquisadora e autora de obras sobre os impactos do trabalho infantil, trouxe uma visão histórica e contemporânea possibilitando que os participantes compreendessem, com mais clareza, o quanto se faz necessário agirmos para erradicar as piores formas de trabalho infantil.

A apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil apontou os pilares de intervenção e as estratégias que integrarão políticas públicas, demonstrando que a realidade do trabalho infantil só será superada pela força de muitas mãos.

Para a secretária da pasta, a senhora Maria Isabel, o evento marca o início efetivo das transformações sociais necessárias, assegurando que as ações contra o trabalho infantil não sejam pontuais, mas sim, que haja intervenções conscientes e continuadas.

Fonte: Secom/PMP