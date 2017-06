CRB vence o Paysandu de virada, sai da zona de degola na Segundona

O CRB engatou a segunda vitória seguida na Segundona e saiu da zona do rebaixamento. Empolgou a torcida em Maceió. De virada, o Galo bateu o Paysandu por 2 a 1 nesta sexta, no Rei Pelé, e chegou ao décimo lugar, agora com 13 pontos. Subiu muito na classificação, mas ainda pode perder posições com a sequência da 10ª rodada. Edson Ratinho e Flávio Boaventura marcaram para o time alagoano, com Marcão descontando. O Papão não vence há seis jogos e caiu, pelos menos por enquanto, para o 14º posto, com 12 pontos.

O técnico Dado Cavalcanti iniciou o trabalho na última segunda e mudou o cenário do CRB. Em dois jogos, conquistou duas vitórias e começa a conquistar a confiança da torcida regatiana. Ele chegou logo mexendo no esquema – agora é 4-1-4-1 – e em cinco posições. Para a partida desta sexta, repetiu o time que venceu o ABC. Se deu bem.

No dia 30, o CRB vai enfrentar o Náutico na Arena de Pernambuco, às 21h30. No mesmo dia, às 19h15, o Paysandu recebe o Luverdense, no Mangueirão, em Belém.

Fonte: Globoesporte