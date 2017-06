Homem é preso após assaltar van em Arapiraca

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira, 23, após assaltar, junto com dois comparsas, uma van de transporte alternativo na cidade de Arapiraca, no Agreste de alagoano.

De acordo com informações passadas pela polícia, os três homens embarcaram como passageiros da van na zona rural do município de Taquarana, ao chegar em uma rua do bairro Brasília, em Arapiraca, eles anunciaram o assalto levando pertences dos passageiros.

Após receber a denúncia imediata das vítimas, a polícia realizou rondas em busca dos assaltantes e conseguiu prender um deles, que se identificou como Nathan de Oliveira, conhecido como “Loketa”.

Ainda segundo a polícia, em depoimento na Central de Polícia da cidade, para onde ele foi conduzido, o suspeito apresentou várias versões dos fatos.

Foram apreendidos com o “Loketa” dois relógios, dois celulares, uma faca, uma carteira e uma quantia em dinheiro.

Rondas estão sendo realizadas no intuito de localizar os dois suspeitos que fugiram.

Com Já é Notícia