Idoso é detido por revender celulares sem notas fiscais em Santana do Ipanema

Um idoso foi detido pela Polícia Civil de Alagoas com 36 aparelhos celulares sem notas fiscais nesta sexta-feira (23), no município de Santana do Ipanema.

De acordo com a polícia, Francisco José da Silva, 60, revendia os aparelhos no seu quiosque em uma feira livre do município, conhecida como “Feira da Troca”.

Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por receptação culposa.

Fonte: G1/AL