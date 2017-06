Taxista é assassinado a tiros no Vergel

Um taxista foi assassinado a tiros dentro do próprio veículo na noite desta sexta-feira, 23, no bairro do Vergel, em Maceió.

Segundo informações do 1º Batalhão de Policia Militar (1º BPM), a vítima, identificada como José Ilson Ferreira da Silva, 48 anos, trafegava por uma rua na Vila Kennedy, quando foi surpreendida pelo algozes que efetuaram os disparos.

José Ilson foi atingido nas regiões do braço e do tórax, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas. Ainda segundo a polícia, nenhum pertence da vítima foi levado.

O Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Fonte: CadaMinuto