Deputado propõe aumento de salário para governador, mas Renan convoca ALE para não votar PL

O deputado estadual Francisco Tenório (PMN) vai apresentar, esta semana, Projeto de Lei (PL) que reajusta os salários do governador e vice-governador de Alagoas no mesmo patamar dos servidores públicos estaduais, ou seja, em torno dos 6,29% aprovados na última semana, por unanimidade, pelos parlamentares alagoanos.

Mas segundo uma ‘fonte palaciana’, o governador Renan Filho (PMDB) já acenou para que os deputados não aprovem o aumento de seus vencimentos e nem do vice, Luciano Barbosa (PMDB) por entender que não seria justo e decente diante da atual situação financeira do país.

Caso os deputados aprovem o reajuste, o salário do governador passaria de R$ 22.051.95 para R$ 23.439,02. Já o salário do vice passaria de 20.751,73 para R$ 22.057,01. Por sua vez, Renan Filho pode vetar o aumento de seu próprio salário e evitar, com isso, um desgaste desnecessário com a opinião pública.

Na última quinta-feira (22) a Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) aprovou, por unanimidade, a reposição de 6,29% das perdas salariais para os servidores públicos estaduais. Segundo a proposta do Poder Executivo, o reajuste será pago em duas parcelas, sendo 3,15%, a partir de 1º de Junho e 3,14%, em Dezembro, tendo como base os valores pagos em Maio de 2017.

por Blog do Paulo Marcelo/CadaMinuto