Homem é baleado e morre ao tentar assaltar policial civil em Arapiraca

Um homem foi baleado e morto ao tentar assaltar um policial civil na noite deste sábado (24) em Arapiraca. O fato ocorreu no Bairro Novo Horizonte, nas imediações da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

De acordo com as primeiras informações Walison Leandro Farias estava em uma motocicleta quando anunciou o assalto contra o policial civil que, imediatamente, sacou sua pistola e iniciou uma troca de tiros com o acusado, que foi atingido na cabeça e entrou em óbito no local. Ele estava com dois aparelhos celulares e uma arma de fogo.

O policial civil, que não teve a identidade revelada, também foi atingido numa das mãos e no abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Emergência do Agreste.

Por Minuto Arapiraca