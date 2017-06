CRM pode cassar médicos envolvidos em esquema do falso glaucoma em AL

O Conselho Regional de Medicina (CRM-AL) vai solicitar à Polícia Federal o inquérito que embasa as investigações que deram origem à Operação Hooder, que prendeu um médico e outras três pessoas suspeitas de aplicarem um golpe que diagnosticava pessoas com glaucoma para desviar recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Os médicos envolvidos podem ter até seu registro cassado.

De acordo com o presidente do CRM em Alagoas, Fernando Pedrosa, a investigação só será possível com o envio do inquérito e todas as informações que embasaram o trabalho da polícia.

“Nós solicitamos as informações à PF, queremos ter acesso aos documentos, se houve quebra de sigilo telefônico e outras informações para que possamos analisar e daí tomas as medidas cabíveis. Nada será feito sumariamente e daremos o amplo direito de defesa aos investigados pela polícia”, disse.

Segundo Pedrosa, assim que o inquérito chegar ao Conselho de Medicina será instaurado uma sindicância e as investigações podem culminar com advertência confidencial ou até com a cassação do registro médico, tudo de acordo com a gravidade das informações apuradas.

O esquema

A quadrilha agia em Alagoas, Sergipe, Bahia e Goiás e segundo a Polícia Federal teria desviado R$ 30 milhões em recursos repassados pelo SUS. O esquema consistia em diagnosticar pacientes com glaucoma e com isto fraudar as informações enviadas ao Ministério da Saúde para fornecer colírios caros, que seriam posteriormente revendidos. Aos pacientes diagnosticados com a doença eram repassados colírios mais baratos.

Uma das vítimas que estaria fazendo o tratamento para glaucoma disse à reportagem do Fantástico que não havia assinado nenhum documento e que não reconhecia a assinatura. Um médico que não teve o nome divulgado e não entrou no esquema ressaltou que em apenas um ano, mais de 20 mil consultas não realizadas foram cobradas do SUS.

No dia 13 de junho a PF deflagrou a Operação Hoder e prendeu o médico André Born, ex-secretário adjunto de saúde de Maceió durante a gestão de Cícero Almeida. Outras três pessoas que não tiveram os nomes revelados também foram presos.

Fonte: CadaMinuto