EXCLUSIVO: prefeito de Penedo concede entrevista ao site OparaNews

Nossa reportagem, OparaNews, entrevistou com o exclusividade o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

Na entrevista Marcius Beltrão foi agraciado com o prêmio “Gente que faz uma Penedo Melhor” concedido pelo portal de notícias, OparaNews. e falou sobre os seguintes assuntos: realização do tão aguardado Processo Seletivo Simplificado das Secretarias da Educação e Assistência Social, dos projetos das reformas da previdência e administrativa, das obras que estão sendo realizada no município de Penedo, entre outros assuntos.

Confira abaixo os áudios da entrevista.

ÁUDIO 01 – OBRAS NA CIDADE



ÁUDIO 02 – REFORMA DE ESCOLAS

ÁUDIO 03 – REALIZAÇÃO DO PSS (EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ÁUDIO 04 – PROJETOS DE REFORMA ADMINISTRATIVA E DA PREVIDÊNCIA

por Redação