Governo espera aprovação de projeto na ALE para lançar edital de concurso para PM e Bombeiros

O lançamento do edital destinado ao concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas está condicionado ao tramite do projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, pelo menos é o que garante o governador Renan Filho (PMDB). Ele assegurou que a peça para publicação está pronta, mas que “precisa que eles (os deputados) façam a sua parte”.

O anúncio do concurso foi feito em maio deste ano. Na ocasião, Renan destacou que abriria mil vagas para a Polícia Militar e 150 para o CBM.

Ele tinha prometido ainda que o edital seria lançado até o final deste mês. Segundo ele, em conversa com a imprensa nesta manhã de segunda-feira (26), o governo espera a aprovação da ALE do projeto de lei que tem o objetivo de alterar a lei de concursos.

Reserva técnica da Polícia Civil

Ainda em relação aos concursos, Renan Filho destacou que pretende chamar a reserva técnica da Polícia Civil. Segundo ele, a intenção do governo é convocar no prazo de seis meses primeiro os agentes e logo após os delegados aprovados.

Novas delegacias

As declarações do governador ocorreram durante a assinatura da ordem de serviço de duas delegacias especializadas na Chã de Bebedouro, em Maceió. As delegacias de Repressão ao Narcotráfico e de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana, segundo o governador, com investimentos próprios de aproximados R$ 6,3 mi.

