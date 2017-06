Homem é preso por ameaçar usuários na UPA de Penedo

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam neste final de semana, Adílio da Silva Oliveira, residente no bairro Castro, por ameaça aos usuários da UPA no município ribeirinho de Penedo.

Segundo informações, o acusado estava ameaçando com uma foice os usuários da Unidade de Pronto Atendimento de Penedo. Chegando ao local, os policiais constataram o fato e deram voz de prisão a Adílio da Silva Oliveira, que por sua vez, desacatou a guarnição policial com palavras de baixo escalão contra a polícia militar.

Adílio da Silva Oliveira foi conduzido até a Delegacia Regional de Penedo para as devidas providências.

por Redação com 11º BPM