Na Arena Pantanal, Cuiabá e ASA empatam e deixam Z-2 da Série C

O ASA empatou com o Cuiabá em 1 a 1, na tarde deste domingo (25), na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Esse é o terceiro empate consecutivo do Alvinegro nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Doda abriu o placar para o Fantasma aos 7′, e Bruno Sávio empatou aos 20′ do primeiro tempo.

Com o resultado, as duas equipes deixaram a zona do rebaixamento. O Dourado chegou aos seis pontos e subiu para o oitavo lugar, enquanto o time alagoano também foi aos seis pontos e pulou para a sétima posição.

Ficha técnica

Cuiabá

1- Henal

2- Gedeílson

3- Pitty

4- Douglas

6- Rafael Estevam

5- Carlão

8- Bileu (15- Fabio Souza, aos 31′ do 2º tempo)

7- Bruno Moura

10- Elias (19- Cristiano, aos 19′ do 2º tempo)

11- Bruno Sávio

9- Robinho (20- Bruno Veiga, aos 27′ do 2º tempo)

Técnico: Moacir Junior

Banco: 12- Douglas Dias, 13- Heverton, 14- César Hinestroza, 15- Fabio Souza, 16- Derli, 17- Dakson, 18- Juba, 19- Cristiano e 20- Bruno Veiga.

ASA

1- Carlão

2- Everton

3- Mauro Viana (13- André Lima, aos 34′ do 1º tempo)

4- Eron

6- Airton

5- Mazinho

8- Leanderson (16- Nata, aos 29′ do 2º tempo)

7- Jhulliam

10- Doda

11- Djalma (14- Thiaguinho, aos 38′ do 2º tempo)

9- Leandro Kível

Técnico: Marcelo Vilar

Banco: 12- Luis Cetin, 13- André Lima, 14- Thiaguinho, 15- Kessi, 16- Nata, 17- Juninho, 18- Rafael Tavares, 19- Téssio, 20- Márcio Telê e 21- Jean Carlos.

Cartão amarelo

Cuiabá: Gedeílson, Carlão, Douglas, Pitty.

ASA: Nata.

Arbitragem

Árbitro: Douglas Marques das Flores (CBF/SP);

Auxiliar 1: Gustavo Rodrigues de Oliveira (CBF/SP);

Auxiliar 2: Vitor Carmona Metestaine (CBF/SP);

4º árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (CBF/MT).

Fonte: TNH