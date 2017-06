PM realiza prisão de jovem por receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Penedo

O jovem Joalisson Correia dos Santos, 23 anos, foi preso na noite deste domingo, 25, na Rua Bela, bairro Senhor do Bonfim, parte alta do município ribeirinho de Penedo, por receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Policiais da Rocam do 11º Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia anônima de que um rapaz estaria vendendo celular sem nota fiscal no bairro Senhor do Bonfim. Ao chegarem até o local, foi constatado o ilícito. O acusado tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Com Joalisson foram encontrados quatro aparelhos celulares e o mesmo informou que tinha comprado de um homem. Ao se deslocarem até o local indicado pelo acusado na havia ninguém na residência, mas os policiais encontraram 02 armas de fabricação caseira e 88 bombinhas de maconha.

Joalisson Correia dos Santos informou aos policiais que a residência pertencia a sua família e que seu irmão era quem morava nela.

Joalisson Correia dos Santos foi encaminhado até a Delegacia Regional de Penedo para os devidos esclarecimentos.

Por Redação com 11º BPM