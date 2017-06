Central Já! de Penedo fecha por tempo indeterminado para reforma

A Central Já! de Penedo, na região do Baixo São Francisco de Alagoas, foi fechada por tempo indeterminado para a realização de reparos na estrutura do prédio.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Ainda segundo a SAC, órgão ligado à Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), os reparos serão feitos na parte inferior do prédio onde funciona a central.

Quem precisar de atendimento naquela unidade pode procurar as outras centrais que ficam no interior do estado, e que estão funcionando normalmente, das 8h às 14h. Outra opção são os Já! de Maceió, que ficam abertos das 8h às 17h.

Fonte: G1/AL