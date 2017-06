PRF incinera mais de 1.500 maços de cigarros falsificados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta terça-feira (27), em Atalaia, a incineração dos maços de cigarros apreendidos na Operação Kapnós, realizada em julho do ano passado.

Mais de 1.500.000 maços de cigarros falsificados foram destruídos., o que grande dificultou o encontro de local adequado para realização do trabalho. Toda a carga foi levada em um caminhão-baú para a olaria Cerâmica do Agreste, localizada na BR 316. A empresa dispõe de seis fornos que estão fazendo a queima dos cigarros.

RELEMBRE A OPERAÇÃO KAPNÓS

O caso, que aconteceu no dia 07 de julho de 2016, cumpriu cerca de 43 mandados de prisão e buscas em alguns estados do Nordeste pela Operação Kapnós.

Segundo as investigações feitas pelo Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (GECOC) do Ministério Público de Alagoas, as 12 pessoas que estariam envolvidas comercializavam cigarros falsificados em sete estados do Nordeste, entre eles Alagoas, Bahia e Pernambuco.

Quase 3.000 caixas de cigarros falsificados foram apreendidos, além de 15 veículos, lanchas, Jet-skis e mais de R$300 mil reais, em dinheiro e cheques.

com Ascom PRF/AL