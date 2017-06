Alagoas terá seis polos de aplicação das provas do Encceja

O Estado de Alagoas terá seis polos de aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que, a partir deste ano, substitui o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como meio de certificação de conclusão do ensino médio.

O edital será publicado dia 24 de julho, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mesmo órgão responsável pelo Enem, e trará mais informações sobre o processo de inscrições, que acontecem de 7 a 18 de agosto. As provas devem ser aplicadas no dia 8 de outubro.

De acordo com Mônica Sarmento, coordenadora do exame no Estado, as sedes para a aplicação da prova em Alagoas são Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Porto Calvo, Santana do Ipanema e União dos Palmares. “Os municípios foram escolhidos de forma a proporcionar que pessoas de todo o Estado possam participar do exame”, explica.

Além do ensino médio, o exame também oferece oportunidade de certificação para os que não concluíram o ensino fundamental. Para a certificação do ensino fundamental, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos de idade; já para o ensino médio, a pessoa deve ter a idade mínima de 18 anos.

O Encceja permitirá que jovens, adultos e idosos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada busquem a retomada de sua formação, seja no ensino fundamental ou médio. O exame também será aplicado para as pessoas privadas de liberdade.

A emissão dos documentos certificadores será responsabilidade das secretarias estaduais de Educação ou das instituições que firmarem adesão junto ao Inep.

As provas

As provas ocorrem em um dia, em dois turnos diferentes. Para o ensino fundamental, a parte da manhã será reservada para as disciplinas de Ciências Naturais, História e Geografia, enquanto o turno da tarde contará com Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação e Matemática.

Já para o ensino médio, a distribuição ficará a seguinte forma: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Suas Tecnologias (Manhã); Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias; Redação, Matemática e Suas Tecnologias (Tarde).

Cada prova consta de 30 questões de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta.

Cronograma

O Encceja contará com quatro aplicações diferentes, sendo uma nacional, outra no exterior e duas para as pessoas privadas de liberdade no Brasil e no exterior.

Confira abaixo o cronograma:

Encceja Nacional – inscrições de 7 a 18 de agosto; aplicação em 8 de outubro;

Encceja Nacional para Pessoas Privadas de Liberdade – inscrições de 21/08 a 1/9; aplicação em 24 e 25/10;

Encceja Exterior – inscrições de 3 a 17 de julho; aplicação em 10 de setembro;

Encceja Exterior para Pessoas Privadas de Liberdade – inscrições de 3 a 17 de julho; aplicação de 11 a 22/09.

Fonte: Agência Alagoas