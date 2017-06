Com 10 clubes, Alagoano da 2ª Divisão terá início em 10 de setembro

O Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017, terá início no dia 10 de setembro. Na tarde desta quarta-feira (28), a Federação Alagoana de Futebol realizou a Reunião do Conselho Arbitral com a presença dos representantes de clubes, no Auditório do Estádio Rei Pelé.

A competição desta temporada contará com a participação de dez times: Agrimaq Pilarense, Comercial de Viçosa, Dimensão Saúde, Desportivo Aliança, FF Sports de Igaci, Ipanema, São Domingos, Santa Cruz, Penedense e Zumbi. Os dez times jogarão entre si em partidas somente de ida em um turno único. A tabela básica e o regulamento da competição serão divulgados em breve pela Diretoria de Competições da FAF.

No encontro, a Federação promoveu o sorteio que definiu os cinco times que irão mandar cinco partidas em casa durante o Estadual. FF Sports de Igaci, Agrimaq, Zumbi, Ipanema e Desportivo Aliança disputarão cinco partidas com mando de campo. Enquanto São Domingos, Santa Cruz, Penedense, Dimensão Saúde e Comercial jogarão quatro vezes em casa.

O primeiro colocado no geral fica com o título alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017, e garante o acesso para o Campeonato Alagoano da 1ª Divisão em 2018. Ainda durante a reunião desta tarde, a Federação Alagoana de Futebol estipulou que os clubes devem apresentar à entidade até o dia 31 de agosto, os Laudos de Vistorias dos Estádios indicados, conforme a Portaria 290 do Ministério dos Esportes.

Inscrição de atletas

Com o objetivo de revelar novos talentos para o futebol profissional, o Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2017, é disputado desde a temporada passada com atletas até 23 anos de idade. Mesmo assim, cada clube pode inscrever até cinco jogadores maiores de 23 anos de idade, de acordo com o regulamento da competição.

Para o início da competição no dia 10 de setembro, os clubes devem ter, no mínimo, 11 atletas inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o dia 09 de setembro, último dia útil antes do início da 1ª rodada.

Fonte: FAF