Esposa acusa ex-prefeito de Marechal de agressão

Na noite de ontem (27), após um dia de dar à luz, a ex-esposa de Cristiano Matheus foi à Delegacia informar que sofreu agressão por parte do ex-prefeito de Marechal Deodoro. Mayane Souza, em entrevista ao CadaMinuto disse que a confusão iniciou quando Cristiano foi à cobertura onde ela mora, para retirar seus móveis com o intuito de expulsá-la da residência.

Mayane relatou que a confusão aconteceu um dia após ter o filho do casal em parto cesariano, porém, apesar de estar com os pontos da cirurgia, Cristiano Matheus a agrediu.

“Ele esperou eu vir ao hospital para ter o bebê para tirar as minhas coisas as pressas da cobertura que ele tem na Ponta Verde. Me ligaram, e eu, desesperada, saí do hospital e fui lá rapidamente para conter as coisas, daí ele me empurrou e foi a maior confusão. Eu cheguei a cair na parede, ele jogou um vaso, mas não bateu em mim”, contou Mayane.

Para ela, o ex-prefeito planejou a ação e aproveitou sua ausência na residência para retirar os objetos do imóvel. “Ele fez tudo planejado, nem esperou eu quebrar o resguardo, foi desumano demais da parte dele. A intenção dele era me tirar de lá”.

Mayane também contou que Cristiano Matheus a ameaçou durante toda a gravidez. “Eu sempre fui muito ameaçada por ele. Perdi o medo, passei por muita coisa, durante a gravidez eu sofri demais, ele me ameaçou de muitas maneiras. Medo a gente tem, mas fazer o quê?!”, indagou.

“Espero que a justiça resolva essa questão, de como vou fazer, para onde vou. Como tudo não é no nome dele, fica difícil saber o que vai acontecer”, finalizou Mayane.

A reportagem do CadaMinuto entrou em contato com Cristiano Matheus que negou a agressão e disse ter provas que estava em outro local no momento da suposta confusão.

Fonte: CadaMinuto