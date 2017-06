Polícia prende dois elementos acusados de assaltarem mercadinho em Penedo

Em uma ação conjunta da Rocam e Pelopes, foram presos nesta terça-feira, 27, dois elementos acusados de terem assaltados, no dia anterior, o Mercadinho JS no município ribeirinho de Penedo.

Foram presos: Wesley Barbosa Santos, vulgo “Baleado” e Carlos Daniel da Silva Teles, vulgo “Sujeira/Popó”. Os dois se encontravam em uma residência na Rua Alto da Pólvora, no bairro Santo Antônio, em Penedo. Com eles os policiais apreenderam: três bombinhas com substância análoga a maconha, um revólver calibre 32 com numeração suprimida e quatro munições, sendo três pinadas, como também parte do material roubado do mercadinho.

A proprietária do estabelecimento que foi assaltado compareceu à Delegacia Regional de Penedo e reconheceu os elementos presos como sendo os mesmos que praticaram o assalto ao mercadinho.

Wesley Barbosa Santos e Carlos Daniel da Silva Teles informaram aos policiais que eram menores de idade, mas segundo a Polícia Civil a informação não procede, pois são maiores de idade. Eles foram presos em flagrante e responderão pelo crime cometido na Delegacia.

por Redação com 11º BPM