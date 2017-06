APA Marituba do Peixe tem novo conselho gestor

O termo de posse da Área de Proteção Ambiental da Marituba do Peixe ocorreu na última terça-feira (27), na sede da APA, em Penedo. São 17 instituições que compõem o conselho com o objetivo de proteger e preservar a área.

O conselho é presidido pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) e sua administração é feita pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A partir da assinatura do termo de posse, os conselheiros têm a responsabilidade de promover ações de educação ambiental por toda a região, bem como levar conscientização aos moradores para que preservem a APA Marituba do Peixe.

A bióloga da Semarh Valdenira Chagas e o superintendente de Meio Ambiente, Vitor Medeiros, fazem parte do conselho. A posse da Reserva Ecológica de Roteiro está prevista para o mês de agosto.

Os demais componentes são: Usina Caeté; a Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Usina Coruripe; Instituto Federal de Alagoas (Ifal); Instituto para o Desenvolvimento Social e Ecológico (Idese); Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf); Associação dos Agricultores Familiares dos Povoados Marcação, Murici e Pontal da Várzea; ONG Movimento Ecológico Filhos do Velho Chico – OPIRÁ; Usina Paisa; Associação de Moradores e Produtores Rurais do Povoado Riacho do Pedro; Colônia de Pescadores; Prefeituras de Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deserto; Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e o Instituto do Meio Ambiente (IMA).

A APA

A APA da Marituba do Peixe possui área de 18.600 ha e abrange os municípios de Feliz Deserto, Piaçabuçu e Penedo.

Foi criada pelo Decreto n°. 32.858/1988, com o objetivo de preservar as características ambientais e naturais para garantir a produtividade pesqueira e a diversidade da fauna e da flora, assim como assegurar o equilíbrio ambiental socioeconômico da região.

A flora é caracterizada por três formações nativas distintas: Restinga, Várzea e formações florestais. Está inserida nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piauí e Marituba.

Fonte: Agência Alagoas