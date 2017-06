Cultura lança nova edição da revista Secult em Cena com o tema do Bicentenário alagoano

Os 200 anos de Emancipação Política de Alagoas é o tema principal da nova revista Secult em Cena. Idealizada por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), a revista é semestral e, nesta edição, tem como objetivo de aprofundar a história de Alagoas. A terceira edição será lançada no dia 6 de julho, no Museu Floriano Peixoto.

A produção proporciona ao leitor um amplo conhecimento do Bicentenário alagoano, além de renovar a visualização do universo artístico-cultural alagoano e objetivo de fortalecer e disseminar as manifestações tradicionais de Alagoas, como explica a secretária de Estado de Cultura, Mellina Freitas.

Destacando o sucesso da revista Secult em Cena, evidenciando que, especialmente nesta edição, os alagoanos terão a oportunidade de conhecer e navegar sobre a ampla história de todo o Estado, a secretária garante que a revista faz um registro da identidade e daquilo que todo alagoano deve reconhecer como seu.

“Nossas manifestações folclóricas, danças, religiosidade são nossas raízes, são a base para a construção dos caminhos que iremos trilhar. Por isso, tenho sempre frisado a necessidade de aflorar o sentimento de pertencimento no alagoano. Esta produção é uma forma de despertar o sentimento de pertencimento, mostrando para a sociedade tudo o que vem sendo produzido no universo cultural alagoano e toda a história do nosso Estado”.

O lançamento contará apresentações artísticas e presença dos articulistas desta edição.

Serviço:

Lançamento da Revista Secult em Cena

Local: Museu Palácio Floriano Peixoto

Data: 6 de julho de 2017

Horário: 10h

Fonte: Agência Alagoas