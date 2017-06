Homem é assassinado a tiros em bar

Um homem foi assassinado a tiros em um bar no bairro Boa Vista, na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, no início da tarde desta quarta-feira (28). Marcos Silvino dos Santos, de 30 anos foi atingido na cabeça e faleceu no local.

De acordo com militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime aconteceu por volta das 12h30. A PM disse que Marcos morava em São Paulo e estava em Arapiraca há alguns dias e procurava emprego no município.

O 3º BPM informou ainda que não sabe como o crime aconteceu e nem o que motivou o homicídio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiu ao local, mas ao chegar no bar, a vítima já se encontrava em óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto Criminalística (IC) foram acionados para a realização dos procedimentos necessários.

Com Já é Notícia