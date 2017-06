Jovem é executado a tiros na parte alta de São Miguel dos Campos

Também nesta quarta-feira, 28, um jovem identificado como Flavio da Silva Ferreira, de 17 anos, foi morto a tiros, no loteamento Edgar Palmeira, a poucos metros da Praça da Bíblia, na parte alta de São Miguel dos Campos.

A vítima foi aborda por um homem a pé, que efetuou vários disparos, possivelmente de revólver calibre 38. A vítima foi tingida na cabeça e abdômen e morreu na hora.

O atirador deixou o local a pé, com destino a região da ‘mata do Coringa’, entre a parte alta e baixa da cidade. Equipes do Pelopes e Rocam da 1ª Cia Independente realizaram buscas na região, mas até o momento o criminoso não foi encontrado.

Segundo informações de moradores do loteamento, a vítima era usuário de entorpecentes e chegou recentemente para morar na região. O rapaz residia na cidade de Roteiro.

Fonte: AlagoasWeb