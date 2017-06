Mulher é presa após tentar atirar contra esposo

Na madrugada desta quinta-feira, dia 29, policiais da Radiopatrulha (Rp3) do 3º Batalhão de Arapiraca abordaram uma mulher que andava no meio da rua com uma arma em punho. A ocorrência aconteceu no bairro Eldorado, em Arapiraca.

Segundo informações Alessandra Silva teria sido vítima de violência doméstica na noite da quarta-feira, dia 28, quando a mesma tentou atingir o esposo com disparos de arma de fogo.

Na abordagem os policiais apreenderam a arma que estava com quatro munições intactas e duas deflagradas.

Alessandra foi detida e encaminhada à Central de Polícia Civil de Arapiraca, onde foi autuada por porte ilegal de arma de fogo.

*Com Já É Notícia