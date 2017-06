NOVIDADE: Programa Balanço Geral da AM São Francisco terá novo formato a partir de segunda, 03

O Programa jornalístico Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco, comandado pelo radialista Valdi Fernando sofrerá algumas alterações no seu formato a partir da próxima segunda-feira, 03.

As notícias gerais em níveis locais, nacionais e internacionais continuarão sendo vinculadas de forma clara e objetiva pelo âncora do programa. A novidade ficará por conta da participação de um novo integrante na bancada. Se trata de Walberth Lima, um jovem de 32 anos com experiência como produtor de programas de rádio e redator do portal de notícias há mais de 10 anos na cidade de Penedo.

“Sempre trabalhamos nos bastidores das transmissões esportivas e programas jornalísticos do radialista Valdi Fernando e deste vez irei fazer parte da bancada com ele do Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco, e vou tentar contribuir de alguma forma. Sei que a responsabilidade vai ser enorme, mas eu acredito que Deus vai estar na frente de tudo para dá certo”, disse Walberth Lima.

Além de dois apresentadores, o programa vai trazer novidades em sua pauta, como: interatividade com os internautas através do facebook e whatsApp, as curiosidades dos famosos, o resumo das novelas, o momento de reflexo e um papo esportivo com noticiário do Sport Club Penedense.

O Programa Balanço Geral vai ao ar na Emissora Rio São Francisco de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h. Você pode ouvir a rádio pela frequência 1490 Khz ou pelao aplicativo da Rádio Net acessando o link abaixo:

CLIQUE AQUI: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-rio-sao-francisco-1490-am/46076

por Redação